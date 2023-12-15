Глава Минкультуры Франции назвала поведение Жерара Депардье позором страны

Глава Минкульта Франции Рима Абдул-Малак считает, что Жерар Депардье позорит своим поведением страну, сообщает Barrons.

По словам чиновницы, высказывания артиста о женщинах просто недопустимы. Абдул-Малак при этом подчеркнула, что артист ведет себя неуважительно и недостойно и она шокирована его поведением.

Режиссеры сами будут решать, будут у Депардье новые роли в кино или нет. Не думаю, что на его столе сейчас много предложений, — заявила министр культуры.

Как стало известно, Жерар Депардье домогался женщин, когда совершал турне в Северную Корею в 2018 году. Он делал в их адрес непристойные замечания, неоднократно подвергал домогательствам переводчицу и отпускал комментарии сексуального характера в сторону несовершеннолетней всадницы.

Об этом рассказывается в документальном фильме «Депардье: Падение огра».

После того, как секс-скандал стал достоянием общественности, во Франции решено запретить фильмы с участием Депардье.