Экс-музыкант группы «Ленинград» хочет подать в суд на создателя «Слова пацана»

Пока сериал «Слово пацана» ставит рекорды просмотров, а россияне с нетерпением ждут финальной серии, шоумен Стас Барецкий рвет и мечет. Мужчина утверждает, что сценаристы использовали его идеи и при этом его не отблагодарили.
Экс-участник группы «Ленинград» в интервью корреспонденту PROZVEZD рассказал:
Буду подавать на сценаристов и иных создателей сериала «Слово пацана» в суд.
Они консультировались со мной при написании сценария, а меня даже в титры не внесли.
Стас утверждает также, будто некоторые сцены сериала навеяны режиссеру Жоре Крыжовникову и его команде книгой «Брат-3».
Эту книгу в 2022-м году написал я, - уточнил шоумен.
Она сейчас продается в Интернете. Я просто в недоумении! Мой адвокат Андрей Комиссаров составит иск, и мы обратимся в суд!
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