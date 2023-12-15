Экс-музыкант группы «Ленинград» хочет подать в суд на создателя «Слова пацана»

Пока сериал «Слово пацана» ставит рекорды просмотров, а россияне с нетерпением ждут финальной серии, шоумен Стас Барецкий рвет и мечет. Мужчина утверждает, что сценаристы использовали его идеи и при этом его не отблагодарили.

Экс-участник группы «Ленинград» в интервью корреспонденту PROZVEZD рассказал:

Буду подавать на сценаристов и иных создателей сериала «Слово пацана» в суд. Они консультировались со мной при написании сценария, а меня даже в титры не внесли.

Стас утверждает также, будто некоторые сцены сериала навеяны режиссеру Жоре Крыжовникову и его команде книгой «Брат-3».