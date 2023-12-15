Казахстанец познакомился с россиянкой в интернете и рванул к ней в Москву

К современным мужчинам девушки нередко выдвигают претензии в отсутствии романтизма. Но этого явно нельзя сказать об Акыше из Казахстана, сообщает Рeopletalk.ru.

Молодой человек прилетел в Москву, чтобы встретиться с девушкой, с которой он познакомился в Интернете. Чем завершилась эта история?

По его словам, магии между ними так и не случилось. Но он не расстроился, и прогулялся по снежной Москве.