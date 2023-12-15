Подрядчик подал в суд на ресторан Гарика Харламова

С ресторана российского комика Гарика Харламова хотят взыскать свыше 350 тысяч рублей, сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал «Звездач».

Заведение, где продают хот-доги от Харламова, получило иск от подрядчика ООО «Лидер». Он требует взыскать с кафе долг в размере 322 тысячи рублей, а также неустойку в 17 тысяч рублей и 30 тысяч рублей затрат на оплату услуг представителя.

На фастфуд комика ранее уже подавали в суд подрядчики, которые занимаются выпечкой булок. В иске ООО «Хлеб на радость» требовало от Харламова 1,4 миллиона рублей.

Арбитражный суд тогда взыскал с заведения звезды 736 тысяч рублей, неустойку 301 тысячу рублей и 27 тысяч рублей в качестве расходов по оплате пошлины.