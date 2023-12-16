Кресло Марии-Антуанетты ушло с аукциона в Париже почти за 3 миллиона долларов

Кресло французской королевы Марии-Антуанетты продано на аукционе в Париже за 2,8 миллиона долларов, пишет портал Penta.

Оно было создано старинным мастером из орехового дерева в 1784-1785 годах. Этот предмет мебели представляет большой интерес для коллекционеров вещей эпохи Людовика XVI.

Издание отмечает, что за кресло королевы, которое ранее было частью коллекции Юбера Герран-Эрме, во время торгов была серьезная борьба ставок.

Это - первые торги из намеченных четырех, посвященных коллекции наследника французского модного дома Hermes.