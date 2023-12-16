Марк Цукерберг в ожидании конца света строит на Гавайях огромный бункер

Гендиректор Meta строит массивный комплекс на острове Кауаи на Гавайи. Как сообщает Рамблер, он включает в себя подземный бункер общей площадью 5000 квадратных футов. Строение обеспечено собственной энергией и водоснабжением.

Комплекс Цукерберга называется ранчо Кулау.

Оно оценивается в 100 миллионов долларов. Еще 170 миллионов долларов бизнесмен потратил на покупку земли.