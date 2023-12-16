В Омске хотят установить памятник музыканту Егору Летову

Экс-губернатор Омска Леонид Полежаев выступил с инициативой установки в городе памятника Егору Летову - музыканту, лидеру группы «Гражданская оборона». Он также считает, что нужно увековечить таким образом и поэта Тимофея Белозерова.

Такое заявление Полежаев сделал на конференции регионального Минкультуры и фонда Полежаева «Духовное наследие», сообщает Газета.ру.

Глава фонда уточнил, что памятники Летову и Белозерову планируется установить после того, как в 2024-м году будут установлены монументы Аркадию Кутилову и Михаилу Шангину.

По его словам, город должен отдать должное «всем деятелям культуры разных поколений», которые внесли большой вклад в развитие «региональной сибирской и российской культуры».