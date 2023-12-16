Елена Ваенга потеряла сознание во время спектакля в московском театре на Малой Бронной

Российской певице Елене Ваенге стало плохо во время посещения спектакля в московском театре на Малой Бронной, она упала в обморок, сообщает 5-tv.ru.

Звезда пришла туда в качестве зрителя, но вскоре резко почувствовала недомогание.

Пиар-директор театра на Малой Бронной Елизавета Смирнова рассказала 5-tv.ru подробности случившегося.

По ее словам, знаменитости вызвали скорую. Медики привели Ваенгу в чувство, но потом увезли в больницу. Елена в спектакле не участвовала, она пришла на него как зритель.