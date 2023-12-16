Сотрудник аэропорта в Британии отомстил пассажирам, исцарапав их чемодан

Сотрудники лондонского аэропорта неожиданным образом отомстили пассажирам, летевшим из Лондона на Пафос, сообщает Вокруг света.

Родители и их 7-месячный сын ждали свои чемоданы у багажной карусели. И на одном увидели гневное послание в их адрес.

Дело в том, что в аэропорт Станстед семья прибыла с небольшим опозданием, когда другие пассажиры уже прошли регистрацию и их багаж отправили в самолет.

Одному из грузчиков, вероятно, не понравилась перспектива получать дополнительный багаж. И он не придумал ничего лучше, как написать ручкой на одном из чемоданов:

Черт возьми, хватит опаздывать.

Британцы были огорчены посланием, испортившим их багаж. И обратились к перевозчику с требованием купить им новый чемодан вместо испорченного. В компании признали факт порчи имущества.

Сотрудника, передавшего привет пассажирам прямо на чемодане, уволили. Семье принесли извинения, однако новый чемодан пока еще не купили.