Брэду Питту налоговики выставили счет в 1,3 миллиона фунтов стерлингов

14:49 2023-12-16
Брэду Питту налоговики выставили счет в 1,3 миллиона фунтов стерлингов

При этом повода расстраиваться у актера нет. Как оказалось, его винодельня выросла в цене, потому и налоги стали выше.

Звезде Голливуда Брэду Питту выставлен счет размером в 1,3 миллиона фунтов стерлингов за неуплату налогов, сообщает Рeopletalk.ru со ссылкой на Daily Mail.

Как уточняет издание, этот счет на самом деле выигрышен для актера. Как выяснило издание, инспекторы установили, что его винодельня Chateau Miraval во Франции выросла в цене - примерно на 16 миллионов фунтов стерлингов.

Соответственно, Брэду Питту повода расстраиваться нет - скорее, наоборот. Его инвестиции в недвижимость окупились. 

Более того, этот факт поможет подавить отдельный судебный иск экс-жены артиста Анджелины Джоли, которая утверждает, что бывший супруг растратил деньги на тщеславные проекты, в том числе бассейн и шикарную лестницу.

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