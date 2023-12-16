На Солнце зафиксирована мощнейшая за последние годы вспышка, как это отразится на Земле

15:02 2023-12-16
На Солнце зафиксирована мощнейшая за последние годы вспышка, как это отразится на Земле

По предварительным данным, выброс пройдет мимо Земли. И солнечные массы или не затронут нашу планету, или придут внешние разреженные области выброса.

Крупная вспышка на Солнце зафиксирована учеными. Как уточнили сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, она длилась примерно 25 минут.

Уже пришедшие к Земле потоки рентгеновского излучения составили свыше 100 Вт на квадратный километр.

Это значит, что она классифицирована как вспышка высшего балла X, — пояснили ученые.

По предварительным данным, выброс пройдет мимо Земли. И солнечные массы или не затронут нашу планету, или придут внешние разреженные области выброса, которые не способны оказать сильное ударное воздействие.

При этом ученые предупредили, что газовое облако (солнечное вещество, по сути, - раскаленный газ) во время движения может расшириться. Потому итоговый прогноз еще не озвучен.

Можно только утверждать, что главные объемы солнечного вещества точно пройдут мимо нас, — отметили специалисты.

Пересечение фронта выброса с орбитой нашей планеты ожидается в первой половине дня 17-го декабря.

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