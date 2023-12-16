Актёр Анатолий Белый признан в России иноагентом

Анатолий Вайсман, которого в России знают как актера Анатолия Белого, включили в перечень иноагентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минюст РФ.

Согласно заявлению ведомства, он принимал участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о политике российской власти.

Ранее, на прошлой неделе, в список иноагентов включены экс-депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова, журналист Григорий Шведов, шеф-редактор сайта "Чита.ру" Андрей Затирко и политолог Денис Соколов, пишет Коммерсантъ.

Анатолий Белый еще в 2022-м году рассказал во время YouTube-передачи Ирины Шихман "А поговорить?", что решил уволиться из МХТ им. Чехова и переехать жить в Израиль.

Вместе с женой Инессой и своими детьми артист сегодня живет в Нетании, которая расположена практически в центре Израиля.