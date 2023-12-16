Сын Наташи Королевой сильно располнел, поклонники в шоке

Сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Тарзана (Сергея Глушко), решил пойти по маминым следам и связать свое будущее с шоу-бизнесом, сообщает КП.

Архип Глушко сегодня выступает в ночных клубах Москвы и принимает участие в музыкальных телепрограммах. Недавно Архип в одной из них появился вместе со звездной мамой. Однако поклонники сына артистки оторопели от того, как он изменился.

Из субтильного подростка Глушко-младший превратился в упитанного молодого человека.

Кроме того, зрители передачи "Дуэты" на канале "Россия 1", где наследник Королевой принимал участие, заметили на его безымянном пальце обручальное кольцо.

О том, женился ли их наследник, Наташа и Тарзан не сообщали. Как известно, их сын живет со своей возлюбленной-стриптизершей Мелиссой Волынкиной.