Какие случайные находки сделали своих обладателей богачами

16:08 2023-12-16
Какие случайные находки сделали своих обладателей богачами

В канун Нового года в чудеса хочется верить даже тем, кто давно вырос и скептически относится к возможности получить подарок от судьбы.

Можно верить, можно нет, но судьба иногда бывает очень щедрой. И дарит людям возможность сказочно разбогатеть. Подборку историй, когда некоторые стали богатыми благодаря одной случайно находке, сделал Рамблер.

Кольцо с бриллиантом

55-летняя жительница Британии Дебра купила на блошином рынке кольцо за 10 фунтов стерлингов. Оно долго лежало в коробке, пока однажды она не отнесла украшение в ломбард.

Там и выяснилось, что камень в кольце был настоящим бриллиантом весом в 26,27 карата. Женщина в итоге продала кольцо аукционному дому Sotheby’s и заработала таким образом 470 000 фунтов стерлингов.

Фото за 5 миллионов долларов

А коллекционер Рэнди Гихарро в сувенирном магазине в США купил 3 фото по 1 доллару за штуку. При этом персонаж на одном из кадров показался ему знакомым. Он отдал кадр в нумизматическую контору, где выяснилось: на фото был снят один из самых знаменитых преступников Америки XIX века Билли Кид.

Находку Рэнди в итоге оценили в 5 миллионов долларов. До этого был найден лишь один подлинный снимок Билли Кида.

Клад в поле

В 1990-х английский фермер Эрик Лоус в поле случайно потерял молоток. Он отправился искать пропажу с помощью металлоискателя, но нашел нечто другое. А именно - клад, где хранилось порядка 60 фунтов золотых и серебряных предметов. А еще - более 15 тысяч римских монет.

Найденный Лоусом клад, как установили археологи, относится к 410 году нашей эры.

Картина за 50 миллионов долларов

Американка Тери Хортон в конце XX века купила в комиссионке картину за 5 долларов. Она хотела подарить ее своей подруге, но полотно было большим и не влезло в ее трейлер. И Хортон тогда решила продать ее на гаражной распродаже.

Картину увидела учительница рисования и поинтересовалась: не Джексон ли Поллок автор этого произведения? В ходе разбирательств Тери выяснила, что полотно на самом деле принадлежало кисти знаменитого американского художника. И картину оценили в 50 миллионов долларов!

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