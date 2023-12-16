Анонсирован закрытый концерт Валерия Леонтьева в Дубае

Совсем недавно публика переживала о судьбе певца Валерия Леонтьева, который давно не появлялся в России, не общался с журналистами и не посещал светских мероприятий, сообщает Рамблер.
Филипп Киркоров тогда объяснил, что он постоянно на связи с Валерием Яковлевичем, и дела у него в полном порядке.
А накануне СМИ узнали, что Леонтьев готовится выступить перед русскоязычной публикой в Дубае.
По данным Экспресс газеты, исполнитель в ОАЭ прилетит из США, где у него Майами есть дом.
Издание уточняет, что на концерт Леонтьева не будет открытой продажи билетов. Зрители туда придут строго по приглашениям.
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