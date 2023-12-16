В райдер SHAMAN входят подушки из гусиного пуха и кровать размера King Size

Telegram-канал Baza обнародовал полный райдер российского певца SHAMAN. По его данным, в списке требований артиста к организаторам его выступлений - подушки из гусиного пуха, автомобили Mercedes-Benz Maybach и кровати King Size, сообщает News.ru.
По информации канала, звезда предпочитает тонированные машины. А в случае длинной поездки требует минивены с матрасом - по размеру заднего дивана.
Артист уделяет особое внимание безопасности и просит двоих личных телохранителей находиться рядом от прилета до вылета.
Baza также уточняет, что SHAMAN предпочитает селиться в люксе пятизвездочного отеля.
В его гримерке должны быть чай, вода, фрукты и десяток брускетт. За полуторачасовой концерт певец в среднем просит 12 миллионов российских рублей.
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