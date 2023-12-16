Ушел из жизни первый барабанщик культовой группы AC/DC

Свою музыкальную карьеру Колин Джон Берджесс начал в группе The Masters Apprentices, в которой играл с 1968-го по 1972-й годы, сообщают СМИ.

В 1970-1971-м годах его признали лучшим барабанщиком Австралии. В AC/DC музыкант перешел в 1973-м году, однако проработал там недолго. Звезду уволили из группы в феврале 1974-го года. Правда, сам он утверждал, будто в его напиток что-то подмешали. На смену Берджессу пришел Фил Радд.

После AC/DC Берджесс создал группу His Majesty - с японской вокалисткой Юкио.

В 1988-м музыканта ввели в Зал славы ARIA (австралийская ассоциация звукозаписывающей индустрии).

Группа AC/DC - один из пионеров хард-рока и хеви-метала. Коллектив продал более 200 миллионов альбомов по всему миру и считается самой успешной рок-группой в Австралии.