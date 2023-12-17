Жерар Депардье отказался от ордена Почетного легиона Франции

Популярный французский актер Жерар Депардье сделал громкое заявление о передаче своего ордена Почетного легиона "в распоряжение" министра культуры Франции Римы Абдюль-Малак.

Поводом для этого стало предложение чиновницы лишить актера этой награды. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на адвокатов звезды.

При этом защитники Кристиан Сен-Пале и Беатрис Гайсманн Ашиль отметили, что публичные заявления министра могут стать "ударом по уже умирающей презумпции невиновности".

Они также высказали сомнение, что такое "активное участие в травле человека" и "медийном линчевании", которому (по их словам) подвергается Депардье, входит в обязанности главы Минкульта Франции.

Ранее в окружении артиста сообщили ТАСС, что Жерар, имеющий российское гражданство, переживает из-за очередного витка кампании в его отношении, которая связана с обвинениями актера в сексуальных домогательствах.

Отмечалось, что эта медийная кампания развернута в отсутствие каких-то судебных решений по вменяемым ему действиям.