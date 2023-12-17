Боец MMA Джефф Монсон заявил, что хочет и будет приносить пользу России

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон сказал, что больше не намерен ездить в Америку, сообщает Газета.ру.

Я больше никогда не собираюсь приезжать в США. Я с легким сердцем отказался от американского гражданства. Я буду и хочу приносить пользу России, - заявил спортсмен.

Ранее Монсон прошел в парламент республики Башкортостан и рассказал, что намерен баллотироваться в депутаты Госдумы РФ в 2026 году.

Партийный билет «Единой России» он получил в марте 2018-го года. А в сентябре этого же года звезду спорта избрали депутатом городского округа Красногорска.

Гражданином России легендарный боец ММА стал в 2018-м году. А в феврале 2023-го года 52-летний спортсмен отказался от гражданства США.