Известный российский пластический хирург Вдовин попал в уголовный скандал

Уголовное дело по статье «Мошенничество» возбуждено в отношении известного российского пластического хирурга Александра Вдовина, сообщает Telegram-канал SHOT.

Заявление на доктора ранее написала администрация московского ресторана Lamborghini. Его заподозрили в краже бокалов Cristal D'Arques на 1 миллион российских рублей.

По данным канала, хирург не смог объяснить, каким образом бокалы попали к нему. По первой версии, он приобрел их у официанта за 6 тысяч рублей. По второй - посуда якобы стала своеобразной компенсацией за оплаченное вино, которое сотрудники заведения должны были предоставить ему бесплатно.

Журналисты уточнили, что полиция проверит хирурга, а также его друзей, на совершённое группой лиц мошенничество. Они также добавили, что после угроз Вдовина в адрес пластического хирурга Тимура Хайдарова против него могут возбудить еще одно дело.