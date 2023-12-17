Пропавший в горах Испании мальчик нашелся через 6 лет во Франции

Британского мальчика Алекса Бэтти, пропавшего 6 лет назад, водитель обнаружил спустя шесть лет на обочине дороги на юге Франции, сообщает CNN. Как уточняет издание, его не видели с 11 лет - после того как школьник в 2017-м году уехал на каникулы в Испанию вместе с матерью и дедушкой.

Мальчик исчез в испанских Пиренеях. Сейчас Бэтти 17 лет, его нашли в Верхней Гаронне, неподалеку от французского города Тулуза. По словам французского автомобилиста Фабьена Аксидини, который заметил подростка на трассе, последние два года Алекс провел во Франции в духовной общине.

Бэтти рассказал Аксидини, что его в 2017 году похитила мать, не имевшая над ним опеки. После этого он провел в Испании 3 года и еще 2 года - во Франции. Бэтти описывал свою мать как «немного сумасшедшую».

Он сказал, что шел четыре дня, сам не зная куда. Ему хотелось вернуться в Англию, чтобы снова увидеть свою бабушку. Он не хотел провести всю свою жизнь в этой общине, - рассказал водитель.

Бэтти ему поведал, что его дедушка скончался полгода назад «при неизвестных обстоятельствах». Мальчик попросил Аксидини написать сообщение его бабушке в соцсетях.

Помощник прокурора Тулузы Антуан Леруа уточнил, что Бэтти бежал из общины, опасаясь, что мать увезет его в Финляндию. Леруа считает, что мать Бэтти подростка до сих пор находится там.