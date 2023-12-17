Жителям Кореи кажется, что европейцы дурно пахнут

Одна из главных причин того, что корейцам кажется, будто европейцы плохо пахнут, кроется в особенностях потоотделения у этих народов, пишет Рамблер.
Как отмечают специалисты, представители азиатских этнических групп, включая корейцев, обладают генетической особенностью: у них почти полностью отсутствуют потовые железы на теле - за исключением подмышечных впадин и ладоней.
Из-за этого строения кожи, корейцы по сравнению с европейцами меньше потеют. Соответственно, запах пота им не знаком, он для них кажется резким и неприятным.
Потому корейцам может казаться, что активно потеющие европейцы имеют некий стойкий, не очень приятный запах.
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