Жителям Кореи кажется, что европейцы дурно пахнут

Одна из главных причин того, что корейцам кажется, будто европейцы плохо пахнут, кроется в особенностях потоотделения у этих народов, пишет Рамблер.

Как отмечают специалисты, представители азиатских этнических групп, включая корейцев, обладают генетической особенностью: у них почти полностью отсутствуют потовые железы на теле - за исключением подмышечных впадин и ладоней.

Из-за этого строения кожи, корейцы по сравнению с европейцами меньше потеют. Соответственно, запах пота им не знаком, он для них кажется резким и неприятным.

Потому корейцам может казаться, что активно потеющие европейцы имеют некий стойкий, не очень приятный запах.