В Сети в пух и прах разбили праздничную открытку принца Гарри и его жены Меган Маркл

Рождественскую открытку герцогов Сассексов пользователи Сети высмеяли со всей жесткостью, сообщает Супер.ру.

Гарри и Меган для праздничного фото выбрали снимок, сделанный в сентябре на церемонии закрытия Игр непобежденных в Дюссельдорфе. Пара в кадре широко улыбается и аплодирует, а в подписи благодарит своих поклонников.

От имени офиса герцога и герцогини Сассекских, принца Гарри и Меган, а также продюсерской компании и фонда Archewell - желаем счастливого праздничного сезона. Спасибо за поддержку в 2023 году! - говорится в тексте.

Пользователи Сети разнесли открытку в пух и прах.

Ничто не напоминает о Рождестве так, как фраза "От имени офиса". А где праздничное настроение? Мне кажется, что они не понимают: праздничные поздравления для продвижения себя либо своего фонда не предназначены. Это не праздничная открытка, это чистый бизнес. Как все, что они делают, — высказались читатели таблоида Daily Mail.

Многих также расстроило отсутствие на фото наследников Сассексов. Гарри и Меган вот уже второй год подряд для рождественской открытки снимаются вдвоем.