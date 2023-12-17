Из-за конфликта наследников на могиле Градского до сих пор нет памятника

Наследники Александра Градского продолжают конфликтовать. Старшие дети музыканта считают себя обделенными, решение суда - несправедливым, а вдову своего отца – мошенницей, сообщает Рамблер.
В свою очередь, Марина Коташенко обвиняет Даниила и Марию в том, что те искажают факты. При этом на могиле певца и композитора на Ваганьковском кладбище Москвы второй год нет памятника.
Даниил Градский ранее говорил, что проект монумента якобы готов, писал СтарХит. По его словам, для изготовления памятника найдены и средства, однако Коташенко, имеющая все полномочия на могилу, не дает довести дело до конца.
У вдовы своя правда:
Я много раз на самом деле лично обращалась к Марии и Даниилу, предлагая установить памятник.
Звонила и даже отправляла им официальное письмо, но они его проигнорировали. Теперь их мотивы понятны: они хотят продолжать сниматься в телепередачах и спекулировать на имени отца.
Старшие дети певца - сын Даниил и дочь Мария - и их мать Ольга хотели оспорить решение суда и подали апелляции. Но, как пишут СМИ, суд отказал им в увеличении доли наследства.
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