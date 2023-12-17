Жителя Британии в Нью-Йорке атаковал агрессивный Микки Маус

Британский блогер Хуснейн Асиф вышел прогуляться по Нью-Йорку и снимал всё, что видел. Вскоре он заметил компанию аниматоров: Элмо из «Улицы Сезам» и нескольких Микки Маусов с подружками Минни.

Молодой человек сделал селфи на их фоне, сказочные персонажи с удовольствием ему позировали. Но дальше случилось неожиданное. Костюмированные персонажи стали требовать деньги за фото с ними, а Хуснейн хотел сказать им обычное «спасибо».

Аниматоры такого поведения не поняли, стали вести себя все агрессивнее. В итоге всё закончилось погоней. Пытавшийся догнать Хуснейна Микки Маус кричал ему:

Сиди дома, коль у тебя нет денег!

Турист в ответ назвал гигантскую мышь мошенником.

Хуснейн на видео объяснил, что брать за фото с костюмированными персонажами деньги - не просто чистой воды мошенничество, это также одна из крупнейших афер Нью-Йорка.