Михаил Шуфутинский вместе с молодой женой покидает Россию

Михаил Шуфутинский на новогодние праздники вместе с молодой женой Светланой отправляется на Мальдивы. По словам звезды, для них это стало семейной традицией, сообщает Рrozvezd.info.
Светлана младше 75-летнего певца на 30 лет, она сопровождает мужа на всех концертах и выступлениях. Пара также и отдыхает вместе. Обычно ездит на Мальдивы, причем в один и тот же отель.
Однако в этом году по предложению друзей решили изменить место "дислокации".
В своем загородном доме под Москвой Михаил Захарович также создал новогоднюю сказку:
Мы установили елку, повесили игрушки, гирлянды, «огоньки» вокруг дома. Получилось симпатично.
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