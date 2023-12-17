Михаил Шуфутинский вместе с молодой женой покидает Россию

Михаил Шуфутинский на новогодние праздники вместе с молодой женой Светланой отправляется на Мальдивы. По словам звезды, для них это стало семейной традицией, сообщает Рrozvezd.info.

Светлана младше 75-летнего певца на 30 лет, она сопровождает мужа на всех концертах и выступлениях. Пара также и отдыхает вместе. Обычно ездит на Мальдивы, причем в один и тот же отель.

Однако в этом году по предложению друзей решили изменить место "дислокации".

В своем загородном доме под Москвой Михаил Захарович также создал новогоднюю сказку: