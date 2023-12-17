Таисия Повалий хочет купить особняк в Москве

Таисия Повалий с 2006-го года снимает жилье в Москве. Но теперь певица решила покончить со съемными углами. В год Дракона звезда хочет стать хозяйкой дома в Подмосковье, сообщает Рrozvezd.info.
По словам артистки, в последнее время она ежедневно изучает объявления о продаже домов и уже выбрала подходящие варианты.
Сейчас будем определяться. Мне нужен особняк с просторной кухней и столовой, где можно проводить время с мамой и мужем, - отметила Таисия.
Правда, певицу смущают цены на московскую недвижимость. Дома, которые понравились Повалий, стоят около 40 миллионов рублей.
У меня таких денег нет, - посетовала звезда.
Буду брать кредит, потому что другого не остается.
Поняла, что лучше банку платить за свое жилье, нежели кому-то за чужое.
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