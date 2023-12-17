Каршеринг по-японски: Анализ показал, что каждый восьмой японец использовавший кар-шеринг не для передвижения к нужному месту

12:49 2023-12-17
Каршеринг по-японски: Анализ показал, что каждый восьмой японец использовавший кар-шеринг не для передвижения к нужному месту

Японские каршеринговые компании обнаружили, что значительная часть клиентов арендуют автомобили, но при этом не используют их для поездок.

Японцы в них отдыхают, спят, едят и говорят по телефону. По исследованиям крупнейших в Японии операторов каршеринга Times24 и Orix количество клиентов, которые регулярно арендуют автомобили, растёт.

Но клиенты никуда не едут. Это показалось странным менеджерам компании и они попытались выяснить у людей, зачем им нужен был каршеринг.

Оказалось, каждый восьмой японец использовал не для передвижения, а чтобы поспать в авто или просто отдохнуть.

Некоторые пользователи применяли машины в качестве камеры хранения для личных вещей. Очень часто сидели в них с ноутбуком вместо офиса и кафе.

Интересно, что значительная доля японцев обедала в каршеринговых автомобилях.

Они рассказывали, что вместо похода в столовую покупали в ближайшем гастрономе уже приготовленную еду и, сидя в машине, съедали её.

Маленький процент клиентов пользовался каршерингом для разговоров по телефону и одномоментно заряжали телефон. Стоимость услуг каршеринга в Японии составляет в среднем 3,7 доллара за 30 минут.

Показать следующие комментарии
Фото
Тарас Медведев
16:06

Тарас Медведев

В Европе выросло число случаев отравлений и непрофильного использования «веселящего газа»

В Европе выросло число случаев отравлений и непрофильного использования «веселящего газа»

Согласно отчету, Европейским центром мониторинга наркотиков и наркомании (EMCDDA), рекреационное использование закиси азота, более известной как «веселящий газ, вызывает растущую озабоченность в Европе».
Николая Тревога
14:42

Николая Тревога

Закон о «супер-скорости» в штате Джорджия, Закон вступил в силу почти десять лет назад, но до сих пор о нем мало кто знает

Закон о «супер-скорости» в штате Джорджия, Закон вступил в силу почти десять лет назад, но до сих пор о нем мало кто знает

Закон штата Джорджия о «супер-скорости» (также известный как HB160) вступил в силу еще 1 января 2010 года.
Светлана Игнатьева
14:34

Светлана Игнатьева

Маша Распутина решила сменить имя

Маша Распутина решила сменить имя

59-летняя певица сказала, что в свое время ей предложил сменить имя-фамилию на более звучные поэт-песенник Леонид Дербенев.
Светлана Игнатьева
14:21

Светлана Игнатьева

Доктор Мясников рассказал, в чем польза замороженных овощей и фруктов

Доктор Мясников рассказал, в чем польза замороженных овощей и фруктов

Специалист причислил такую продукцию к полезным полуфабрикатам, которые содержат много витаминов.
Светлана Игнатьева
13:43

Светлана Игнатьева

В Канаде старинный отель передвинули на новое место с помощью мыла

В Канаде старинный отель передвинули на новое место с помощью мыла

Такие технологии позволили строителям переместить трехэтажное здание весом в 220 тонн на несколько метров.
Светлана Игнатьева
13:23

Светлана Игнатьева

В Австралии решили удобрять почву с помощью отходов текстиля

В Австралии решили удобрять почву с помощью отходов текстиля

Эксперимент показал, что старые хлопковые изделия способны увлажнять и питать грунт, при этом их можно даже не измельчать.
Светлана Игнатьева
13:06

Светлана Игнатьева

В одной из лагун Аргентины нашли затерянную землю, которая могут рассказать, есть ли жизнь на Марсе

В одной из лагун Аргентины нашли затерянную землю, которая могут рассказать, есть ли жизнь на Марсе

Гигантские строматолиты из соляных равнин Пуна-де-Атакама могут дать представление о самой ранней жизни на Земле и Красной планете.
article_image 19:14

В Бобруйском районе взорвался самодельный отопительный котёл

Несчастный случай произошёл в деревне Кончаны Бобруйского района.

article_image 19:07

Польские пограничники вновь заблокируют границу с Украиной

Зарегистрированные в Польше грузоперевозчики приняли решение о повторной блокировке украинской границы.

article_image 19:01

Депутат Госдумы Милонов попросил Деда Мороза отправить его на СВО

Российский депутат Виталий Милонов обратился к Деду Морозу с необычной просьбой.