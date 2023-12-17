Каршеринг по-японски: Анализ показал, что каждый восьмой японец использовавший кар-шеринг не для передвижения к нужному месту

Японцы в них отдыхают, спят, едят и говорят по телефону. По исследованиям крупнейших в Японии операторов каршеринга Times24 и Orix количество клиентов, которые регулярно арендуют автомобили, растёт.

Но клиенты никуда не едут. Это показалось странным менеджерам компании и они попытались выяснить у людей, зачем им нужен был каршеринг.

Оказалось, каждый восьмой японец использовал не для передвижения, а чтобы поспать в авто или просто отдохнуть.

Некоторые пользователи применяли машины в качестве камеры хранения для личных вещей. Очень часто сидели в них с ноутбуком вместо офиса и кафе.

Интересно, что значительная доля японцев обедала в каршеринговых автомобилях.

Они рассказывали, что вместо похода в столовую покупали в ближайшем гастрономе уже приготовленную еду и, сидя в машине, съедали её.

Маленький процент клиентов пользовался каршерингом для разговоров по телефону и одномоментно заряжали телефон. Стоимость услуг каршеринга в Японии составляет в среднем 3,7 доллара за 30 минут.