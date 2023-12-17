В одной из лагун Аргентины нашли затерянную землю, которая могут рассказать, есть ли жизнь на Марсе

13:06 2023-12-17
В одной из лагун Аргентины нашли затерянную землю, которая могут рассказать, есть ли жизнь на Марсе

Гигантские строматолиты из соляных равнин Пуна-де-Атакама могут дать представление о самой ранней жизни на Земле и Красной планете.

Ученые обнаружили ранее скрытую экосистему с обширной системой лагун на соляных равнинах Пуна-де-Атакама - засушливом плато в Аргентине. Гигантские строматолиты могут дать представление о самой ранней жизни на Земле. А, возможно, что и на Марсе, пишет Yahoo.com.

Строматолиты - это слоистые породы, образующиеся в результате роста сине-зеленых водорослей или цианобактерий в результате фотосинтеза.

По данным НАСА, эти сооружения считаются одной из старейших экосистем на Земле и представляют собой самые ранние ископаемые свидетельства существования жизни на нашей планете миллиарды лет назад.

Они, безусловно, сродни некоторым из самых ранних макрофоссилий на нашей планете и находятся в действительно редком типе окружающей среды на современной Земле, - сказал профессор Университета Колорадо в Боулдере Брайан Хайнек.

Это - окно в далекое прошлое, которое позволяет увидеть, как могла выглядеть жизнь на нашей планете 3 с половиной миллиарда лет назад.

Древние гигантские строматолиты были широко распространены в докембрийскую эпоху, которая охватывает временной промежуток примерно от 4,6 миллиарда до 541 миллиона лет назад. А сейчас они встречаются очень редко.

По словам Хайнека, современные строматолиты относительно невелики, в то время как древние обычно достигали 6 метров в высоту и 5-7 метров в ширину.

Согласно пресс-релизу Университета Колорадо в Боулдере, под водами лагун Пуна-де-Атакама недавно обнаруженные строматолиты достигают 4,5 метра в ширину.

Строматолиты также имеют тенденцию расти в щелочных условиях, но система лагун Пуна-де-Атакама является кислой. По словам Хайнека, почти все строматолиты сегодня представляют карбонатные породы, состоящие из известняка, но эти - состоят из минералов гипса и галита (каменной соли).

Он считает, что внутренняя экосистема оставалась нетронутой в течение длительного периода времени, что позволяло строматолитам беспрепятственно расти.

В отличие от современных, древние строматолиты росли в период, когда в атмосфере не хватало кислорода. В этих условиях микробы строматолитов использовали бескислородный фотосинтез для преобразования световой энергии в соединения, поддерживающие жизнь клеток.

По мнению Хайнека, расположенные глубже в породе, современные строматолиты тоже практически не имеют доступа к кислороду и активно формируются микробами, использующими бескислородный фотосинтез. Это делает структуры похожими на те, что были найдены на древней Земле.

Ученый считает: если найденные строматолиты на самом деле производятся микробами, использующими бескислородный фотосинтез, это может дать представление о возможности существования жизни на древнем Марсе.

Мы идентифицировали более 600 древних озер на Марсе. Возможно, там даже был океан.

На ранней стадии это было намного больше похоже на Землю, - сказал он.

Он уточнил, что гипс и галит, найденные в строматолитах Аргентины, содержатся и в соляных отложениях по всему Марсу.

Если бы на Марсе когда-то развилась жизнь посредством фотосинтеза, мы бы искали именно такие объекты (строматолиты), - заявил Хайнек.

Ученый намерен провести дополнительные исследования строматолитов в лагуне, которые позволят сделать новые открытия. 

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