В Австралии решили удобрять почву с помощью отходов текстиля

Австралия - второй по величине потребитель текстиля в мире. Подсчитано, что каждый австралиец ежегодно избавляется от минимум 23 килограммов одежды. А покупает в течение года почти 60 предметов одежды, большинство которой изготовлено из экологически чистых и недолговечных материалов.

Но что делать, когда она стала не пригодной для носки? Куда обычно ее отправляют? Ответ простой: на свалку. Хотя в крупных городах Австралии и установлены контейнеры для утилизации испорченной одежды, их на самом деле немного. И большинство людей даже не подозревают об их существовании.

Чтобы исправить ситуацию, на фоне решения проблемы с утилизацией текстиля в стране решили создать замкнутую систему - от выращивания хлопка до переработки текстильных отходов, сообщает Yahoo News.

По словам экспертов, хлопок поддается биологическому разложению, потому отходы текстиля можно просто вернуть на поля.

70-летний Сэм Коултон занимается выращиванием хлопка в Квинсленде, и его семья работает в этой отрасли с далекого 1924 года. Коултон основал Goondiwindi Cotton в 1989 году, и его ферма первой приняла участие в новом эксперименте.

Фермер заявил Yahoo, что у программы есть потенциал для развития на национальном и глобальном уровнях. По его наблюдениям, утилизация старой хлопковой одежды на самом деле приносит пользу почве, удерживая влагу.

Проблемой в сельском хозяйстве Австралии всегда были дожди, - напомнил фермер. Одежда помогает сохранять больше влаги, потому что хлопок удерживает ее примерно в 99 раз больше своего фактического веса.

Он отметил, что одежду даже не обязательно при этом измельчать.