В Канаде старинный отель передвинули на новое место с помощью мыла

Необычный способ перемещения старинного отеля, возраст которого исчисляется 200-ми столетиями, придумали в канадской провинции Новая Шотландия, сообщает Лента.ру со ссылкой на РБК.

Строители смогли подвинуть старинное здание весом 220 тонн с помощью... мыла.

Его расположили под фундаментом, чтобы по поверхности можно было скользить. Такой способ помог избежать разборки здания, и отель успешно передвинулся на несколько метров.

Зачем именно понадобилось перемещать трехэтажное здание, не сообщается.