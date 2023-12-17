В Канаде старинный отель передвинули на новое место с помощью мыла

Необычный способ перемещения старинного отеля, возраст которого исчисляется 200-ми столетиями, придумали в канадской провинции Новая Шотландия, сообщает Лента.ру со ссылкой на РБК.
Строители смогли подвинуть старинное здание весом 220 тонн с помощью... мыла.
Его расположили под фундаментом, чтобы по поверхности можно было скользить. Такой способ помог избежать разборки здания, и отель успешно передвинулся на несколько метров.
Зачем именно понадобилось перемещать трехэтажное здание, не сообщается.
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