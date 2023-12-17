Доктор Мясников рассказал, в чем польза замороженных овощей и фруктов

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников высказался о пользе замороженных фруктов и овощей в своей авторской программе на канале «Россия 1», сообщает Мослента.
Доктор отнес эти продукты к однозначно полезным полуфабрикатам.
Если овощи либо фрукты были сняты в пик созревания и на месте заморожены, они сохранят все полезные элементы, - пояснил он.
Он также уточнил: если размораживать овощи или фрукты и употреблять их в холодный период, таким образом можно получить зимой полезный летний продукт.
Однако во время тепловой обработки часть полезных свойств таких полуфабрикатов может потеряться, - предупредил эксперт.
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