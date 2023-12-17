Доктор Мясников рассказал, в чем польза замороженных овощей и фруктов

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников высказался о пользе замороженных фруктов и овощей в своей авторской программе на канале «Россия 1», сообщает Мослента.

Доктор отнес эти продукты к однозначно полезным полуфабрикатам.

Если овощи либо фрукты были сняты в пик созревания и на месте заморожены, они сохранят все полезные элементы, - пояснил он.

Он также уточнил: если размораживать овощи или фрукты и употреблять их в холодный период, таким образом можно получить зимой полезный летний продукт.