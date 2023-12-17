Маша Распутина решила сменить имя

59-летняя певица Маша Распутина заявила, что устала от сценического псевдонима и потому хочет вернуть свое настоящее имя, сообщает Экспресс-газета.

Как уточняет издание, взять нынешние имя-фамилию в своем время ей посоветовал поэт-песенник Леонид Дербенев. И звезда «скопировала» фамилию со знакомой семьи с малой родины.

А имя сменила потому, что на сцене тогда царствовала Алла Пугачева.

Я Алла Николаевна Агеева! Вообще мое настоящее имя - Олена, — заявила Распутина.

Звезда планирует в скором времени поменять паспорт. Алла-Маша считает, что чужое имя не самым лучшим образом отразилось на ее судьбе.

Однако на сцене она все равно останется Машей Распутиной, чтобы не эпатировать публику.