Маша Распутина решила сменить имя

59-летняя певица Маша Распутина заявила, что устала от сценического псевдонима и потому хочет вернуть свое настоящее имя, сообщает Экспресс-газета.
Как уточняет издание, взять нынешние имя-фамилию в своем время ей посоветовал поэт-песенник Леонид Дербенев. И звезда «скопировала» фамилию со знакомой семьи с малой родины.
А имя сменила потому, что на сцене тогда царствовала Алла Пугачева.
Я Алла Николаевна Агеева! Вообще мое настоящее имя - Олена, — заявила Распутина.
Звезда планирует в скором времени поменять паспорт. Алла-Маша считает, что чужое имя не самым лучшим образом отразилось на ее судьбе.
Однако на сцене она все равно останется Машей Распутиной, чтобы не эпатировать публику.
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