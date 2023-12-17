Закон о «супер-скорости» в штате Джорджия, Закон вступил в силу почти десять лет назад, но до сих пор о нем мало кто знает

14:42 2023-12-17
Закон о «супер-скорости» в штате Джорджия, Закон вступил в силу почти десять лет назад, но до сих пор о нем мало кто знает

Закон штата Джорджия о «супер-скорости» (также известный как HB160) вступил в силу еще 1 января 2010 года.

Как выяснилось по опросам жителей этого штата, далеко не все вообще знают о существовании этого закона, а тем более о последствиях при его нарушении.

«Расшифровка» закона о «супер-скорости»:

Согласно этому закону, движение на скоростных автомобилях (спорткарах, суперкарах) на дорогах общего пользования с одной полосой разрешено с максимальной скоростью 120 км/ч, с двумя и более полосами – 136 км/ч (число неровное, так как в Америке единица измерения скорости – мили, при переводе 85 миль в километры, как раз получается 136).

Кроме того, ограничения скорости в сельской местности согласно закону о «супер-скорости» в штате Джорджия – 112 км/ч.

Если вас ловят на нарушении закона о «супер-скорости», то это грозит потерей водительских прав.

В Джорджии действует система очков: если за два года водитель набирает 15 очков правонарушений, то штрафом здесь не обойтись и лицензия на вождение будет приостановлена, по крайней мере, до выяснения обстоятельств.  

Штрафы за первые нарушения:

К основным штрафам за нарушение скоростного режима, закон о «супер-скорости» обязывает заплатить дополнительный, в размере 200 долларов США.

Однако уплата этих штрафов все равно не снимает ответственности, поэтому «очки правонарушений» будут копиться в любом случае. 

Однако, здесь важно отметить, что сотрудник полиции, который вручает вам штраф за нарушение скоростного режима, не обязан отмечать, что вы получили квитанцию согласно закону о «супер-скорости».

Другими словами, накопление «очков правонарушений» можно избежать. Но с американской полицией невозможно «договориться», поэтому все будет происходить исключительно на их усмотрение. 

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Закон о «супер-скорости» влияет на сумму страховки:

Если все-таки полицейские начали записывать то, что ваши штрафы связаны с законом о «супер-скорости», то знайте – это чревато тем, что ваша страховая компания поднимет страховые взносы.

И здесь нет ничего удивительно, так как в случае ДТП им все равно придется выплачивать вам денежную компенсацию, а если вы частый нарушитель скоростного режима – риск аварии увеличивается. 

Для заметки, не только в Джорджия, но и других американских штатах сумма страховых взносов также зависит от водительского стажа, автомобиля и многих других факторов вплоть до репутации самой страховой компании.

С учетом всех факторов производится моделирование возможных затрат и на основе этого считается сумма, которую вы будете обязаны заплатить. 

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Если вас ловят «потом»:

Интересно, что ведь полицейский может и не останавливать автомобиль, нарушивший скоростной режим, а просто прислать уведомление по почте.

В большинстве таких случаях у вас не будет пометки о нарушении закона о «супер-скорости», так как электронные штрафы не классифицируются. 

Однако, если вы не выплатите штраф с момента уведомления и в течение 120 дней, то он будет пересмотрен «вручную» и, вполне возможно, сотрудник полиции классифицирует его как нарушение закона о «супер-скорости».

Кроме того, дополнительный штраф в 200 долларов США станет обязательным. Ну и помните о других последствиях: накоплении «очков правонарушений», возможное лишение водительских прав на неопределенный срок. 

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