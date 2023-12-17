В Европе выросло число случаев отравлений и непрофильного использования «веселящего газа»

16:06 2023-12-17
В Европе выросло число случаев отравлений и непрофильного использования «веселящего газа»

Согласно отчету, Европейским центром мониторинга наркотиков и наркомании (EMCDDA), рекреационное использование закиси азота, более известной как «веселящий газ, вызывает растущую озабоченность в Европе».

«Рост рекреационного использования закиси азота в некоторых регионах Европы вызывает беспокойство. Потребители обычно считают, что вдыхание закиси азота безопасно. Тем не менее, мы обнаружили, что более частое или интенсивное потребление газа увеличивает риск серьезного вреда, например, повреждения нервной системы» — прокомментировал ситуацию директор обсерватории в Лсибонне Алексис Гусдил.

Закись азота, легально используемая в качестве пищевой добавки или анестетика в медицине, рекреационное использование закиси азота приобретает растущую популярность из-за ее доступности и низкой цены. 

«Развилась прибыльная и расширяющаяся цепочка поставок, в которой специализированные магазины в Интернете либо напрямую продвигают газ для использования в рекреационных целях, либо предлагают его под видом использования для приготовления взбитых сливок», — отмечается в отчете.

Увеличилось количество отравлений «веселящим газом», зарегистрированных токсикологическими центрами.

Во Франции в 2020 году было зарегистрировано 134 случая, по сравнению с 10 случаями в 2017 году.

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