Костомаров на протезах станцевал на льду с Навкой «Кармен»

Российский фигурист Роман Костомаров впервые после ампутации конечностей и протезирования вышел на лёд. На юбилейном шоу хореографа Ильи Авербуха вместе с Татьяной Навкой они откатали произвольную программу под мелодию из «Кармен», сообщает СтарХит.

Как напоминает издание, под эту музыку пара победила в 2006 году на Олимпийских играх в Турине (Италия). После победы на Олимпиаде спортсмены завершили свою профессиональную карьеру, однако продолжили в паре выступать в шоу.

Из больницы Костомарова выписали более полугода назад. Позже в интервью Роман признался, что он заново учился элементарным вещам - даже таким, как чистка зубов.

Он также не скрывал, что находился в состоянии депрессии, с которой справился с помощью близких людей.

По словам Авербуха, Костомаров настроен продолжать выступления в ледовых шоу.