Гузеева послушала, как поет Соседов, и лишилась сна

Лариса Гузеева пришла в ужас от вокала ведущего Сергея Соседова на шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ. Музыкальный критик вдруг решил попробовать силы в качестве артиста и вышел на сцену с песней, зачитав под музыку текст, сообщает СтарХит.

Соседов также шокировал публику исполнением нескольких акробатических трюков. Но зрители и коллеги артистические и вокальные данные Соседова не оценили. И посоветовали ему не петь на сцене. В частности, Лариса Гузеева сказала:

Это не даст мне возможности заснуть. Теперь я видела в своей жизни все! - прокомментировала телеведущая.

Гузеева даже извинилась перед подписчиками: по ее мнению, те тоже вряд ли смогут спокойно уснуть после перфоманса критика.