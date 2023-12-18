Поклонники заметили, что Дмитрий Нагиев очень сильно омолодился

56-летний актер Дмитрий Нагиев сыграл новом фильме, на телеэкранах появилась очередная реклама с участием звезды.

А в соцсетях поклонники тем временем обсуждают, что кумир опять помолодел, и затеяли споры - сделал это с помощью пластики или спорта?

Член российского общества пластических и эстетических хирургов Иван Володченков считает, что артист пока обходится без подтяжек.

Пластических операций по подтяжке, омоложению лица у него не было. Он часто носит очки, скрывая асимметрию глаз после частичного паралича лица в молодости. Но когда Дмитрий снимает очки, становится заметно, что ботулинотерапия все это сравняла. Ему ботоксом выравнивают «недочеты» на лице. Парень попал в хорошие руки косметолога.

По мнению эксперта, если артист и сделал пластику, хирург явно был смельчаком: