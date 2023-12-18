В отеле The Ritz-Carlton в Дубае заработал пряничный лифт

09:51 2023-12-18
В отеле The Ritz-Carlton в Дубае заработал пряничный лифт

Лифт снаружи и изнутри украшен пряниками и другими сладостями. Он доставляет гостей в магазин подарков.

Необычный съедобный лифт заработал в отеле The Ritz-Carlton в Дубае. Его внешняя и внутренняя отделка украшена настоящими праздниками и конфетами, демонстрируя кулинарный талант шеф-поваров отеля, сообщает Рамблер.

Внешняя часть лифта выложена пряничным кирпичом и имеет форму домика, который украшен подарками и припорошен сладким "снегом".

Интерьер лифта также - в сказочных сладких декорациях. Он состоит из конфет, сахарных тростей, праздничных игрушек. Наружные часы тоже полностью сделаны из сладостей.

Пряничный лифт ежедневно с 9 утра до 9 вечера доставляет посетителей в магазин Hamper Shop, который расположен в фойе отеля. В магазине, который также преобразился к празднику, представлен широкий ассортимент подарков и угощений. 

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