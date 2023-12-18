Американка дожила до 106-ти лет благодаря любви к сладкому

Американка отметила свой 106-й день рождения и открыла «вредный» секрет долголетия, сообщает Лента.ру со ссылкой на NBC 26.

Эрма Питерс родилась 10-го декабря 1917-го года в штате Висконсин и провела там всю свою жизнь. Она выросла в семье из 10-ти человек в городе Абботсфорд.

Женщина работала на бумажной фабрике, родила дочерей-близнецов. Сегодня у Питерс есть два внука и один правнук.

Долгожительница сегодня живет в доме престарелых. Сотрудники учреждения любят общаться с Питерс и считают ее частью семьи. Эрма заявила, что любит дурачиться и это делает ее счастливой.

Питерс уверена, что прожила долгую жизнь потому, что ела много десертов и постоянно пила апельсиновый сок.