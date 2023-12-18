Иван Ургант признался, что готов браться за любую работу

Хоть многие развлекательные передачи постепенно возвращаются в эфир Первого канала, о «Вечернем Урганте» пока новостей нет. Вероятно, Иван и не надеется уже на возвращение на ТВ и активно ищет работу, сообщает СтарХит.

За два последних года шоумен начал брать больше заказов на корпоративы и иные частные мероприятия за рубежом. В частности, в ноябре он провел концерт с Владимиром Познером.

Шоу привлекло внимание поклонников, потому что ведущий на нем неожиданно заговорил о патриотизме. По его словам, он любит родину, и даже раньше не предполагал, что так сильно.

Иван Ургант также высказался о работе на Первом: