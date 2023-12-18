Иван Ургант признался, что готов браться за любую работу

Хоть многие развлекательные передачи постепенно возвращаются в эфир Первого канала, о «Вечернем Урганте» пока новостей нет. Вероятно, Иван и не надеется уже на возвращение на ТВ и активно ищет работу, сообщает СтарХит.
За два последних года шоумен начал брать больше заказов на корпоративы и иные частные мероприятия за рубежом. В частности, в ноябре он провел концерт с Владимиром Познером.
Шоу привлекло внимание поклонников, потому что ведущий на нем неожиданно заговорил о патриотизме. По его словам, он любит родину, и даже раньше не предполагал, что так сильно.
Иван Ургант также высказался о работе на Первом:
Я скажу так, как часто говорил на канале, где работал, как полтора года пытаюсь сказать, однако никто не дает: „Я извиняюсь“, — объявил он.
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