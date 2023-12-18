Александр Новиков назвал покинувших Россию коллег «беглым сбродом»

10:35 2023-12-18
Александр Новиков назвал покинувших Россию коллег «беглым сбродом»

Семидесятилетний бард резко высказался об Алле Пугачевой и заявил, что Хаматова вернется в Москву.

Александр Новиков в течение семи сезонов был единственным постоянным членом жюри шоу «Три аккорда». Но в феврале певец отказался от съемок на Первом канале.

Объясняя причину, бард отметил, что именно там многие годы работали Максим Галкин, Андрей Макаревич и другие артисты, ставшие эмигрантами, сообщает Космополитен.

Пугачева наш народ назвала рабами. Тех, кто ее точно любил, — указал Александр Васильевич.

Они сбежали, сидели и ждали, что будет. Пугачева потом приехала на похороны Юдашкина, и пресс-секретарь президента России Песков расцеловал ей руки.

По русской народной традиции руки только покойнику целуют. Но самое главное – это сразу показали по всем центральным каналам.

В результате эта вся сбежавшая и притаившаяся за веником свора встрепенулась. Значит, все нормально!

Пошли разговоры о корпоративах. И классификация "иноагент" их не пугает и не вредит. Она их не ограничивает. Звание должно быть другое - враг государства. Что удивительно, этот беглый сброд — все выкормыши, в основном, Первого канала.

Бард заверил, что эмигранты не смогут долго жить за границей.

Скоро они сюда потянутся. И аферистка Чулпан Хаматова в первых рядах прибежит. Будут каяться, будто их заставили, а так они наши. Они там никому не нужны.

Они продали и предали Родину. И за это должны отвечать, — такое мнение высказал Новиков в интервью "Аргументам недели".

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