Александр Новиков назвал покинувших Россию коллег «беглым сбродом»

Александр Новиков в течение семи сезонов был единственным постоянным членом жюри шоу «Три аккорда». Но в феврале певец отказался от съемок на Первом канале.
Объясняя причину, бард отметил, что именно там многие годы работали Максим Галкин, Андрей Макаревич и другие артисты, ставшие эмигрантами, сообщает Космополитен.
Пугачева наш народ назвала рабами. Тех, кто ее точно любил, — указал Александр Васильевич.
Они сбежали, сидели и ждали, что будет. Пугачева потом приехала на похороны Юдашкина, и пресс-секретарь президента России Песков расцеловал ей руки.
По русской народной традиции руки только покойнику целуют. Но самое главное – это сразу показали по всем центральным каналам.
В результате эта вся сбежавшая и притаившаяся за веником свора встрепенулась. Значит, все нормально!
Пошли разговоры о корпоративах. И классификация "иноагент" их не пугает и не вредит. Она их не ограничивает. Звание должно быть другое - враг государства. Что удивительно, этот беглый сброд — все выкормыши, в основном, Первого канала.
Бард заверил, что эмигранты не смогут долго жить за границей.
Скоро они сюда потянутся. И аферистка Чулпан Хаматова в первых рядах прибежит. Будут каяться, будто их заставили, а так они наши. Они там никому не нужны.
Они продали и предали Родину. И за это должны отвечать, — такое мнение высказал Новиков в интервью "Аргументам недели".
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