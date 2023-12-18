Александр Новиков назвал покинувших Россию коллег «беглым сбродом»

Александр Новиков в течение семи сезонов был единственным постоянным членом жюри шоу «Три аккорда». Но в феврале певец отказался от съемок на Первом канале.

Объясняя причину, бард отметил, что именно там многие годы работали Максим Галкин, Андрей Макаревич и другие артисты, ставшие эмигрантами, сообщает Космополитен.

Пугачева наш народ назвала рабами. Тех, кто ее точно любил, — указал Александр Васильевич. Они сбежали, сидели и ждали, что будет. Пугачева потом приехала на похороны Юдашкина, и пресс-секретарь президента России Песков расцеловал ей руки. По русской народной традиции руки только покойнику целуют. Но самое главное – это сразу показали по всем центральным каналам. В результате эта вся сбежавшая и притаившаяся за веником свора встрепенулась. Значит, все нормально! Пошли разговоры о корпоративах. И классификация "иноагент" их не пугает и не вредит. Она их не ограничивает. Звание должно быть другое - враг государства. Что удивительно, этот беглый сброд — все выкормыши, в основном, Первого канала.

Бард заверил, что эмигранты не смогут долго жить за границей.