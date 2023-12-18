Пустота слева объясняется следующим – в Гаити можно рубить лес, а в Доминиканской республике нельзя.
Граница между Гаити и Доминиканской республикой
11:43 2023-12-18
Снова спутниковый снимок помогающий понять отношение людей к природе, и хорошо видна граница между двумя странами.
16:06
Восковая фигура Жерара Депардье ликвидирована из музея Grévin в Париже
В последнее время Жерар Депардье впал в немилость. Недавно сообщалось, что артиста лишили ордена Квебека, теперь его восковая фигура убрана из парижского музея Grévin.
15:55
Водитель врезался в машину кортежа Байдена, напугав президента США
В одну из машин кортежа Джо Байдена врезался легковой автомобиль. Инцидент произошёл прямо на глазах американского президента.
15:52
Совместные посадки - повышение урожайности и экономия пространства
Совместные посадки в последнее время приобретают у садоводов-огородников все больше популярности. И это неспроста!
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__