Граница между Гаити и Доминиканской республикой

Восковая фигура Жерара Депардье ликвидирована из музея Grévin в Париже

В последнее время Жерар Депардье впал в немилость. Недавно сообщалось, что артиста лишили ордена Квебека, теперь его восковая фигура убрана из парижского музея Grévin.