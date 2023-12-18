Молодого жители Австралии парализовало после укуса комара

Молодой австралиец в течение нескольких месяцев был прикован к кровати из-за укуса комара, сообщает Газета.ру.

21-летний Дилан Мейер в апреле отдыхал с друзьями на севере штата Виктория, когда заметил, что его укусил комар. Парень не придал этому значения, однако через несколько дней оказался на больничной койке.

Дилан после сильных приступов тошноты потерял сознание, после чего его состояние резко ухудшилось. У пациента врачи выявили вирусы японского энцефалита, энцефалита долины Муррея и аутоиммунного энцефалита. Его доставили в клинику Мельбурна, однако доктора никаких прогнозов при этом не давали.

Из больницы пострадавший выписался только в сентябре, и домой вернулся в инвалидном кресле. По словам его матери, сыну потребовались ходунки и специальные приспособления для душа и туалета.

Сейчас юноша может самостоятельно справляться с повседневными делами, однако по-прежнему нуждается в поддержке близких. Тем не менее, Мейер считает, что ему повезло выжить и призывает всех серьезно отнестись к таким заболеваниям и сделать прививку.