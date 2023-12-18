Ксения Собчак похвасталась кольцом за 1 миллиард российских рублей

12:45 2023-12-18
Ксения Собчак похвасталась кольцом за 1 миллиард российских рублей

Его украшает бриллиант в форме сердца. По оценке экспертов, бриллиант в 42 карата оценивается в 10 миллионов долларов.

Российская блогер и журналист Ксения Собчак показала общественности свое кольцо за миллиард рублей, сообщает КП со ссылкой на Телеграм телеведущей, где она выложила фото ювелирного изделия.

Это украшение - с бриллиантом в форме сердца, уточняет издание. По оценке экспертов, бриллиант в 42 карата оценивается в 10 миллионов долларов.

КП уточняет, что Ксения на светских мероприятиях с таким кольцом на пальце появлялась и ранее.

В ноябре блогер показала подписчикам интерьер спальни. Там стоит розовый комод, есть зеркало, современная картина и стеклянные вазы.

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