Ксения Собчак похвасталась кольцом за 1 миллиард российских рублей

Российская блогер и журналист Ксения Собчак показала общественности свое кольцо за миллиард рублей, сообщает КП со ссылкой на Телеграм телеведущей, где она выложила фото ювелирного изделия.

Это украшение - с бриллиантом в форме сердца, уточняет издание. По оценке экспертов, бриллиант в 42 карата оценивается в 10 миллионов долларов.

КП уточняет, что Ксения на светских мероприятиях с таким кольцом на пальце появлялась и ранее.

В ноябре блогер показала подписчикам интерьер спальни. Там стоит розовый комод, есть зеркало, современная картина и стеклянные вазы.