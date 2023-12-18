В Китае жених, не желая играть в выкуп невесты, забросил к ней в комнату дымовую шашку

В Китае в разгар свадьбы жених так доказывал свою любовь к избраннице, что чуть не убил ее.

Все началось с безобидной, на первый взгляд, церемонии выкупа. В Китае по традиции невеста прячется в одной из комнат, и жених должен эту комнату найти, а потом возможными способами доказать, что он достоин своей возлюбленной, пишет Вокруг света.

По этой схеме была построена и свадьба в провинции Шаньдун. Девушка спряталась в комнате, а когда к двери подошел жених, подружки невесты затребовали конверт с выкупом. Но жених деньгами швыряться не стал, а поступил неожиданным образом.

Молодой человек достал дымовую шашку и закинул в комнату.

Из-за пиротехники на невесте загорелось платье, а дым был таким густым, что девушка стала задыхаться.

Примечательно, что девушка не поспешила покинуть свое место и кашляла, пока подруги ее обмахивали веерами. Дождалась ли она и ее подружки в итоге денег от жениха, не сообщается.