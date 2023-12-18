Российские звезды массово заразились гриппом после записи новогодних концертов

Российские артисты массово заболели гриппом после записи новогодних концертов «Жары» и «Песни года — 2023», сообщает Telegram-канал Mash.

Среди заразившихся оказались телеведущая Лера Кудрявцева и ее команда, певица Лариса Долина, а также группа «Раса».

Как рассказали организаторы, во время съемок «Песни года» 2 декабря каждый второй участник программы кашлял и чихал. Многие и не скрывали того, что заболели. Подобная ситуация произошла также 11 декабря на «Жаре».

Независимые медиаменеджеры считают, что сейчас многие звезды скрывают болезненное состояние, дабы не спугнуть заказчиков в предновогодний период, когда ценник на концерты и корпоративы самый высокий.