Вместо Сергея Соседова шоу «За гранью» будет вести актер Тимур Еремеев

В эфир телеканала НТВ в 2024 году выйдут выпуски остросоциального ток-шоу "За гранью", где ведущего Сергея Соседова заменит актер Тимур Еремеев, сообщает Вокруг ТВ.

Еремеев признался, что судьбы простых людей ему всегда были интересны.