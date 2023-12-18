Вместо Сергея Соседова шоу «За гранью» будет вести актер Тимур Еремеев

13:28 2023-12-18
Вместо Сергея Соседова шоу «За гранью» будет вести актер Тимур Еремеев

Премьера этого телешоу состоялась 13-го сентября 2021-го года на НТВ. Остросоциальный проект рассказывает о людях, жизнь которых выходит за рамки обычной.

В эфир телеканала НТВ в 2024 году выйдут выпуски остросоциального ток-шоу "За гранью", где ведущего Сергея Соседова заменит актер Тимур Еремеев, сообщает Вокруг ТВ.

Еремеев признался, что судьбы простых людей ему всегда были интересны. 

Общество чаще фокусируется на звездных перипетиях, однако у людей за границей шоу-бизнеса жизнь порой тоже достойна экранизации.

За проектом “За гранью” я слежу с его появления. Программа реально помогает людям решить проблемы и уберегает от неверных поступков, - признался Тимур.

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Премьера телешоу «За гранью» состоялась 13-го сентября 2021-го года на НТВ.

Этот остросоциальный проект рассказывает о людях, жизнь которых выходит за общепринятые рамки, а обстоятельства ее делят на «до» и «после». 

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