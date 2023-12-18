Российский завод «Автотор» анонсировал выпуск в 2025 году новых автомобилей Amber

13:50 2023-12-18
Российский завод «Автотор» анонсировал выпуск в 2025 году новых автомобилей Amber

Уже готов предсерийный прототип, а в будущем году планируется собрать пять образцов авто.

Серийный выпуск электромобилей бренда Amber начнется в России 2025 году, сообщает Telegram-канал «Автопоток». Выпуск машин такой марки наладят на новом заводе, который построит «Автотор» в Калининграде.

Машина класса L7 разработана Мосполитехом. Конструкция — каркасно-панельная, несущая структура из труб, внешние элементы отформованы из композитов.

Уже готов предсерийный прототип, в 2024-м году планируется собрать 5 образцов. А старт серийного производства запланирован на 2025-й год, — говорится в сообщении.

Калининградским предприятием «Автотор» запатентовано графическое решение логотипа двух торговых марок: «Амбер Авто» и «Автотор Амбер» в октябре 2023 года. Объем инвестиций, который будет вложен в создание нового предприятия по выпуску электромобилей, составляет 3,97 миллиарда рублей.

Планируется, что мощности завода составят до 50 тысяч электрокаров в год. Новая модель при этом будет полностью локализована в России.

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