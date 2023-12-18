Василиса Володина рассказала, что ее уходу из «Давай поженимся!» поспособствовала Лариса Гузеева

На экраны ТВ недавно вернулась программа «Давай поженимся!», но в новом составе. Как уточняет Супер.ру, астролога Василису Володину в нем заменил искусственный интеллект.

После выхода анонса Гузеева объяснила уход астролога тем, что Володина "не может выбрать: жизнь или кошелек. А мы выбрали жизнь".

В новом выпуске YouTube-шоу FAMETIME Василиса тоже обмолвилась о случившемся. По словам астролога, атмосфера за кадром хотя и не была любовной, но за 13 лет конфликтов не было.

Но это не спасло астролога от влияния Ларисы Гузеевой на уход из передачи. На фразу Гузеевой Василиса ответила, что все было "ровно наоборот". По словам астролога, она не хотела уходить, просто ей был нужен отпуск. Однако она получила отказ.

Я знаю, что Лариса поставила условие, чтобы я в программу не вернулась. Это было ее решение, она влиятельный человек, она звезда этого шоу... В тот момент я не просила выбирать их. Я выбирала между своим здоровьем и славой, известностью, популярностью. И я выбрала жизнь, - сказала Володина.

По мнению астролога, Гузеевой было важно держать планку, а также показывать окружающим, «кто тут звезда».